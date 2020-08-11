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Госдума рассмотрит проект Госсобрания РБ о «потребительском экстремизме» в строительстве

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Госдума рассмотрит проект Госсобрания РБ о «потребительском экстремизме» в строительстве Фото: ИА «Башинформ»

Государственная Дума включила проект федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предложенный Государственным Собранием Башкортостана в июле, в программу работы на осеннюю сессию.

﻿«Законопроект об урегулировании отношений между застройщиком и участниками долевого строительства может быть рассмотрен нижней палатой российского парламента уже в октябре, — сообщил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Наша законодательная инициатива направлена на пресечение фактов злоупотребления правом в сфере строительства, формально – со стороны потребителей, а фактически – со стороны юридических фирм, которые используют правовой механизм для получения прибыли. Законопроектом предлагается создать четкий алгоритм взаимодействия сторон при возникновении споров, защитить законные интересы покупателей квартир и строительных компаний, обеспечить баланс интересов».
По словам спикера парламента, в последние годы резко возросло количество судебных исков к застройщикам по фактам несоблюдения стандартов качества строительства. Юридические компании, которые не заинтересованы в досудебном решении спора, привлекают к оценке ущерба сомнительных «экспертов». Основываясь на их заключениях, суд взыскивает с застройщиков суммы, несопоставимые с реальными затратами на устранение недоделок.

﻿«В 2018 году в Башкортостане было инициировано 164 судебных разбирательства с требованием выплаты неустойки в связи с обнаруженными недостатками строительства, в 2019 – 353, за пять месяцев 2020 года суды рассмотрели уже 328 подобных дел, – сообщил Константин Толкачев. – Более половины истребованного через суд денежного взыскания – это штрафы и неустойки. Распространение такой практики может негативно отразиться на финансовой устойчивости застройщика и в конечном итоге – на исполнении им обязательств перед участниками долевого строительства».
Законопроектом предлагается конкретный алгоритм действий в случае выявления потребителем строительных недоделок.

﻿«В первую очередь застройщику дается возможность за свой счет устранить обнаруженные недостатки, – сказал спикер республиканского парламента. – Если он не исполняет свои обязательства, потребитель вправе потребовать возмещения затрат или соразмерного снижения цены договора. К проведению осмотра и выдаче заключения предлагается привлекать экспертов с соответствующим образованием и опытом, состоящих в реестре специалистов НОСТРОЙ и НОПРИЗ. Данное предложение позволит обеим сторонам правоотношений достичь своих целей. Главное – участнику долевого строительства будет обеспечено должное качество объекта: при обнаружении покупателем недостатков застройщик будет оперативно их устранять. В то же время и строительные организации получат защиту от фактов злоупотребления правом и взыскания несопоставимо больших сумм».
Предлагаемый способ урегулирования отношений позволит решать споры оперативно и преимущественно в досудебном порядке, считает парламентарий.

ИА «Башинформ»
Теги: законопроект
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