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УГАТУ расширяет подготовку по мировым стандартам WorldSkills

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ОБЩЕСТВО

Три заявки Уфимского государственного авиационного технического университета прошли отбор на оказание услуг по организации в субъектах России профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Одобрены программы по следующим компетенциям: «Неразрушающий контроль» (кафедра электромеханики, заведующий профессор Флюр Исмагилов), «Рекрутинг» (кафедра управления в социальных и экономических системах, заведующий профессор Дамир Гайнанов) и «Предпринимательство» (кафедра экономической теории, заведующая профессор Ирина Дегтярева, кафедра управления в социальных и экономических системах, заведующий профессор Дамир Гайнанов).

Участие в реализации данного проекта позволит университету освоить новые направления и приобрести опыт реализации дополнительных профессиональных программ по мировым стандартам WorldSkills.

Напомним, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) – официальный оператор международного некоммерческого движенияWorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. Девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства! (Improving the world with the power of skills!)». Раз в два года одна из 84 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он прошел в России (WorldSkills Kazan 2019).

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
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