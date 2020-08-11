Проехать с Героем: в Башкирии электрички украсили плакатами железнодорожников-фронтовиков

Фото: БППК

Фото: БППК

В августе салоны пригородных электропоездов и рельсовых автобусов, курсирующих по территории Башкортостана, украсили тематические плакаты, посвящённые Героям Советского Союза, башкирским железнодорожникам-фронтовикам Василию Доброрезу и Александру Степанову.

Первыми их увидели пассажиры туристического поезд «Айгир» и транспортного проекта «Городская электричка» по маршруту Дема – Шакша. А первые плакаты уже получили от сотрудников Башкортостанской пригородной пассажирской компании родные и близкие башкирских героев-железнодорожников, сообщили в пресс-службе БППК.

«Низкий поклон инициативной группе за создание этого замечательного плаката. Очень важно помнить о тех, кто 75 лет назад принес Великую Победу», — отметила дочь Александра Степанова, 80-летняя Светлана Малишевская. – Если позволит здоровье я, образно говоря, обязательно поеду с папой на «городской электричке»!

Оба Героя Советского Союза долгие годы работали на Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги. Александр Степанов получил геройское звание в 1945 году, в одном из боев на вражеской территории лично уничтожил более 70 солдат и офицеров противника. После войны Почетный железнодорожник СССР Александр Николаевич Степанов долгое время был начальником вокзала станции Дема, работал в пассажирском вагонном депо Уфа, за трудовые достижения был награжден орденом.

Василий Павлович Доброрез, будучи командиром саперного взвода, отличился во время форсирования Одера в 1945 году, за что также был удостоен высоко звания Героя. Сегодня его имя носит Уфимская детская железная дорога.

Как рассказал генеральный директор АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Игорь Поляев, размещение плакатов – очередной этап акции, организованной пригородным перевозчиком в год празднования 75-летия Великой Победы.

«Не так давно мы организовали две радиопередачи «Солдаты Победы», посвящённые именитым башкирским железнодорожникам-фронтовикам, и подготовили три вида почтовых открыток с изображениями героев-железнодорожников, которые с соблюдением всех мер санитарной безопасности вручили пассажирам пригородных поездов», — отметил Поляев.

После снятия ограничений на проведение массовых мероприятий Башкортостанская ППК планирует проведение тематической экскурсии в рамках проекта «Уфа из окна электрички», посвящённой героическим железнодорожникам, непосредственно в поезде с приглашением учащихся отраслевых учебных заведений.