В Уфе родственники заперли в квартире 91-летнюю бабушку и кормили ее раз в неделю
В Уфе волонтеры организации «Старость в радость» обнаружили брошенную родственниками 91-летнюю бабушку. Старушка уже несколько лет живет запертой одна в квартире без каких либо средств для связи.
Как рассказали общественники, к ним обратились обеспокоенные соседи. Пожилая уфимка три дня подряд стучала по стенам, вероятно прося помощи. Пришедший волонтер никакого шума уже не услышал, в квартиру попасть также не смог. Соседи объяснили, что бабушка — глухая.
Испугавшись тишины из квартиры, волонтеры вызвали сотрудников отдела соцзащиты, а те — спасателей МЧС. К счастью, бабушка оказалась жива и удивленная таким вниманием сама открыла спасателям окно.
Выяснилось, что бабушка Даша живет одна, мужа похоронила, детей у нее нет. Какое-то время за ней ухаживала племянница, дочь брата, но после того, как та переписала на нее квартиру, пожилая родственница стала не нужна.
Кормить бабушку приходит раз в неделю нанятая сиделка. Где пенсия, она и сама сказать не может. Говорит только, что после того как ее обокрали, все документы у родни.
Благодаря сотрудникам полиции, племянницу и сиделку удалось найти.
Племянница сразу сказала: «Мне она не нужна, а квартира нужна!»
Кроме этого, оказалось, что у старушки не сняты швы на ноге после операции, сделанной более полугода назад.
«Она ведь ни кому не нужна. Её лишили права выходить на улицу, так как боятся что потеряется. Ее закрывают как психически больного человека, хотя для этого показаний нет, и в конце то концов, ее кормят один раз в неделю! У нее нет ни какой мобильной связи, нет связи вообще с миром, а если нужна скорая помощь, что делать? Нет телефонов контактных с теми, кто пользуется ее пенсией, и кому после смерти достанется ее квартира», — возмущаются общественники.В отделе соцзащиты пояснили, что будет подниматься вопрос о выделении для бабушки Даши социального работника, который будет приходить не менее двух раз в неделю. Кроме того, если пожилая уфимка согласится, ее могут перевести в дом-интернат для пожилых.