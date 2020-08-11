Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.77 ↑

EUR 86.82 ↑

11 августа Вторник

Уфа   °

Молния
10.08.20: всего с COVID-19 - 7093, за сутки - 34 новых заражений, выздоровело 5384, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе родственники заперли в квартире 91-летнюю бабушку и кормили ее раз в неделю

ОБЩЕСТВО

В Уфе волонтеры организации «Старость в радость» обнаружили брошенную родственниками 91-летнюю бабушку. Старушка уже несколько лет живет запертой одна в квартире без каких либо средств для связи.

Как рассказали общественники, к ним обратились обеспокоенные соседи. Пожилая уфимка три дня подряд стучала по стенам, вероятно прося помощи. Пришедший волонтер никакого шума уже не услышал, в квартиру попасть также не смог. Соседи объяснили, что бабушка — глухая.

Испугавшись тишины из квартиры, волонтеры вызвали сотрудников отдела соцзащиты, а те — спасателей МЧС. К счастью, бабушка оказалась жива и удивленная таким вниманием сама открыла спасателям окно.

Выяснилось, что бабушка Даша живет одна, мужа похоронила, детей у нее нет. Какое-то время за ней ухаживала племянница, дочь брата, но после того, как та переписала на нее квартиру, пожилая родственница стала не нужна.

Кормить бабушку приходит раз в неделю нанятая сиделка. Где пенсия, она и сама сказать не может. Говорит только, что после того как ее обокрали, все документы у родни.

Благодаря сотрудникам полиции, племянницу и сиделку удалось найти.

Племянница сразу сказала: «Мне она не нужна, а квартира нужна!»

Кроме этого, оказалось, что у старушки не сняты швы на ноге после операции, сделанной более полугода назад.

﻿«Она ведь ни кому не нужна. Её лишили права выходить на улицу, так как боятся что потеряется. Ее закрывают как психически больного человека, хотя для этого показаний нет, и в конце то концов, ее кормят один раз в неделю! У нее нет ни какой мобильной связи, нет связи вообще с миром, а если нужна скорая помощь, что делать? Нет телефонов контактных с теми, кто пользуется ее пенсией, и кому после смерти достанется ее квартира», — возмущаются общественники.
В отделе соцзащиты пояснили, что будет подниматься вопрос о выделении для бабушки Даши социального работника, который будет приходить не менее двух раз в неделю. Кроме того, если пожилая уфимка согласится, ее могут перевести в дом-интернат для пожилых.

ИА «Башинформ»
Теги: старость, соцзащита
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Какой будет осень в Башкирии - прогнозы синоптиков
Дожди, которые буквально обрушились в эти дни на республику, скоро должны прекратиться, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра. К среде, 12 августа, с
В Уфе принято решение о строительстве моста в Кузнецовском затоне
Среди приоритетов строительства новых автомобильных мостов в Уфе в числе первых обозначены мосты через реку Белую в створе улицы Интернациональной и в К
У жительницы Башкирии отняли детей из-за послеродовой депрессии
Жительница Башкирии Ольга Афанасьева попросила помощи у главы Башкирии Радия Хабирова. Но не для себя, а для своей сестры Алёны. Женщина спустя две недел
Житель Башкирии подозревается в изнасиловании 15-летней школьницы
В Ишимбае произошло преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, 7 августа н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть