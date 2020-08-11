В Уфе родственники заперли в квартире 91-летнюю бабушку и кормили ее раз в неделю

В Уфе волонтеры организации «Старость в радость» обнаружили брошенную родственниками 91-летнюю бабушку. Старушка уже несколько лет живет запертой одна в квартире без каких либо средств для связи.

Как рассказали общественники, к ним обратились обеспокоенные соседи. Пожилая уфимка три дня подряд стучала по стенам, вероятно прося помощи. Пришедший волонтер никакого шума уже не услышал, в квартиру попасть также не смог. Соседи объяснили, что бабушка — глухая.

Испугавшись тишины из квартиры, волонтеры вызвали сотрудников отдела соцзащиты, а те — спасателей МЧС. К счастью, бабушка оказалась жива и удивленная таким вниманием сама открыла спасателям окно.

Выяснилось, что бабушка Даша живет одна, мужа похоронила, детей у нее нет. Какое-то время за ней ухаживала племянница, дочь брата, но после того, как та переписала на нее квартиру, пожилая родственница стала не нужна.

Кормить бабушку приходит раз в неделю нанятая сиделка. Где пенсия, она и сама сказать не может. Говорит только, что после того как ее обокрали, все документы у родни.

Благодаря сотрудникам полиции, племянницу и сиделку удалось найти.

Племянница сразу сказала: «Мне она не нужна, а квартира нужна!»

Кроме этого, оказалось, что у старушки не сняты швы на ноге после операции, сделанной более полугода назад.

﻿«Она ведь ни кому не нужна. Её лишили права выходить на улицу, так как боятся что потеряется. Ее закрывают как психически больного человека, хотя для этого показаний нет, и в конце то концов, ее кормят один раз в неделю! У нее нет ни какой мобильной связи, нет связи вообще с миром, а если нужна скорая помощь, что делать? Нет телефонов контактных с теми, кто пользуется ее пенсией, и кому после смерти достанется ее квартира», — возмущаются общественники.

В отделе соцзащиты пояснили, что будет подниматься вопрос о выделении для бабушки Даши социального работника, который будет приходить не менее двух раз в неделю. Кроме того, если пожилая уфимка согласится, ее могут перевести в дом-интернат для пожилых.