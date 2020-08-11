Фото: Олег Яровиков 15 августа на горе Иремель пройдет экологическая акция #принёсзабери Фото: Олег Яровиков

В субботу, 15 августа, на территории природного парка Иремель состоится экологическая акция под девизом #принёсзабери, информирует пресс-служба Минэкологии РБ.

Приглашаются все желающие. Также принять участие в акции смогут туристы, идущие к вершине по тропам со стороны сел Тюлюк и Новохусаиново, Байсакалово.

Планируется очистить тропу на вершину горы Иремель с села Николаевка.

Всем волонтерам будут выданы мешки и перчатки.

Начало субботника в 9.00. Сбор в селе Николаевка Белорецкого района по адресу: ул. Центральная, 69.

Экологическая акция организуется Дирекцией по особо охраняемым природным территориям совместно с движением «Зелёная Башкирия», местным турбизнесом и сообществами при поддержке администрации Белорецкого района и Минэкологии РБ.