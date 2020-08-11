Фото: vk.com/problemarb В Башкирии неизвестный оставил бизнесмену жуткое послание в виде повешенного чучела Фото: vk.com/problemarb

В Гафурийском районе Башкирии неизвестный оставил бизнесмену жуткое послание. Утром 9 августа в деревне Ибрагимово около магазина ИП «Абелгузин» предприниматель обнаружил повешенное чучело, на котором крупными буквами была написана его фамилия во множественном числе. Сообщение о случившемся появилось в соцсетях. Автор поста предположил, что причиной случившегося может быть конкуренция между местными хозяевами торговых точек, которых в деревне всего три. Либо на такой поступок пошли жители деревни — недоброжелатели бизнесмена.

Между тем, предприниматель обратился в полицию.

«От предпринимателя поступило заявление в ОМВД по Гафурийскому району. Заявление зарегистрировано. На данный момент проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе МВД РБ.