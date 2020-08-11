Фото: Олег Яровиков До конца года в Башкирии по нацпроекту отремонтируют 300 км дорог Фото: Олег Яровиков

В Башкирии до конца года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 300 км дорог. По словам председателя регионального Гостранса Алана Марзаева, обновление дорожной сети проходит по трем республиканским проектам: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». На все это предусмотрено 7 млрд рублей.

«До конца года дорожники планируют закончить реконструкцию подъезда к селу Авдон в Уфимском районе от Западного обхода Уфы; перекрёстков улиц Коммунистической, Объездной и Караная Муратова, а также улиц Суханова, Ильича и Стерлибашевского тракта в Стерлитамаке. Кроме того, в 2020 году завершат строительство автодороги по улице Бекетова в Салавате. В Калининском районе построят участки улицы Валерия Лесунова (от улицы Сельской Богородской до бульвара Баландина) и бульвара Баландина (от улицы Валерия Лесунова до улицы Ферина)», — уточнил Марзаев.

Помимо обновления асфальта в республике установят 23 светофора, 248 дорожных знаков, 1 200 погонных метров пешеходных ограждений.

459 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения уже установили.