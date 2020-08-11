Фото: Минобразования и науки РБ В 2021 году на базе колледжей и вузов Башкирии откроются еще 24 современные мастерские Фото: Минобразования и науки РБ

В 2021 году на базе колледжей и вузов Башкирии откроются еще 24 современные мастерские, сообщает Министерство образования и науки республики.

Шесть образовательных учреждений региона стали победителями конкурсного отбора федерального проекта «Молодые профессионалы» на предоставление грантов в рамках нацпроекта «Образование».

Победителями стали Белебеевский колледж механизации и электрификации, Дуванский многопрофильный колледж, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, Уфимский государственный авиационный технический университет, Башкирский государственный университет.

На создание 24 мастерских привлечено более 140 млн рублей федерального бюджета, более 34 млн из бюджета республики, около 11 млн из внебюджетных средств образовательных организаций, 20 млн со стороны работодателей. Общий объем средств составит около 206 млн рублей.

В 2019 году 30 мастерских в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия уже созданы и функционируют. В этом учебном году откроются еще 12 мастерских.

Мастерские будут оснащены современным оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Здесь студентов будут обучать основным и дополнительным образовательным программам с внедрением современных технологий, а также проводить профориентационные мероприятия.

Подробности: https://gtrk.tv/novosti/188562-bashkirii-baze-kolledzhey-vuzov-otkroyutsya-eshche-24-sovremennye-masterskie