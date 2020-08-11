Фото: Радий Хабиров, Fb Азат Бадранов назначен на должность вице-премьера правительства Башкирии Фото: Радий Хабиров, Fb

Глава Башкирии Радий Хабиров 11 августа на своих страницах в соцсетях сообщил о кадровом решении, отметив, что ранее в интернете о назначениях не писал, но в этот раз сделал исключение. С сегодняшнего дня должность вице-премьера правительства РБ займет Азат Бадранов.

«Он будет курировать межнациональные и межконфессиональные отношения, сохранение межнационального многообразия — языков, культур, традиций и прочее. Считаю, что для такой огромной, этнически богатой республики, силой которой всегда было единство, нужны дополнительные усилия, чтобы его сохранить. Согласие всегда находится под ударом со стороны тех, кто пытается спекулировать на этой проблематике в своих бизнес-, политических и прочих интересах. Очень верю, что Азат, еще молодой человек, но любящий родину, имеющий опыт публичной работы и уже обладающий большим авторитетом в республике, сможет достойно выполнить эту миссию», — написал Радий Хабиров.

Справка:

Бадранов Азат Шамилевич родился 6 декабря 1986 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и аспирантуру Института государства и права Российской академии наук.

Трудовую деятельность начал в 2006 году индивидуальным предпринимателем.

В 2010 году – юрисконсульт Государственного учреждения культуры и искусства «Государственный ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова Республики Башкортостан».

В 2011 году – специалист по разработке методики реализации проекта Московского областного отделения Ассоциации юристов России.

В 2013–2014 годах – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2013–2015 годах – младший научный сотрудник отдела этнополитологии Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан.

В 2014 году – ведущий эксперт отдела ЖКХ, строительства и землепользования Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области.

В 2015–2018 годах – главный специалист-эксперт отдела защиты политических прав человека Управления защиты политических прав Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В 2018–2019 годах – заместитель начальника Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию, заместитель начальника управления – заведующий отделом политического планирования и проектирования Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.

В 2019-2020 годах – начальник Управления Главы Башкортостана по общественно-политическому развитию.