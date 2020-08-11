Фото: сайт администрации Уфы Уфимцы и представители мэрии обсудили ситуацию с вырубкой деревьев на Советской площади Фото: сайт администрации Уфы

Уфимцы и представители администрации Кировского района 10 августа обсудили вопросы реконструкции Советской площади. Главной темой встречи стала ситуация с вырубкой деревьев. В муниципалитете уверили, что сохранение «зеленых легких» — в приоритете при проведении благоустроительных работ и воплощении в жизнь инфраструктурных проектов.

Главный архитектор Уфы Олег Байдин пояснил, что при разработке проекта на территории обустройства нового общественного пространства деревья были обследованы биологами. Эксперты выявили старые и больные деревья. Поэтому была разработана схема посадки на их месте новых крупномеров и озеленение. В администрации напомнили, что ранее, в марте этого года, данный вопрос обсуждался на общественных слушаниях по организации в Уфе общественного пространства Советской площади.

Между тем, общественники остались недовольны двухчасовой встречей с чиновниками. В соцсетях городские активисты сообщили, что состоявшееся обсуждение с гражданами уже, как кажется, решенного для власти вопроса, выглядело как досадное недоразумение и неожиданная помеха. По всей видимости, представители муниципалитета не ожидали, что ситуация с вырубкой лип наведет столько шума, что его трудно будет проигнорировать. Неравнодушные к изменениям в городе уфимцы отметили слабую аргументацию главного архитектора по поводу возраста лип и их «состояния здоровья». А именно, липы, высаженные 40 лет назад, которые живут по 300-400 лет, а в условиях агрессивной городской среды 80-100 лет, видимо, сразу все пришли в негодность, поэтому было решено от них избавиться. По словам активистов, было дано много обещаний, но у горожан есть сомнения, что их выполнят.

В администрации обещали выложить результаты экспертизы на сайте в течение 48 часов. Городские активисты отметили, что этот документ будет внимательно изучен с другими экспертами, в том числе, судебными.

В продолжение темы был задан вопрос о дальнейшем содержании и уходе за деревьями и кустарниками. Было предложено два варианта: этим может заняться муниципальное предприятие «Горзеленхоз», в введении которого находится содержание большинства городских парков, скверов и аллей, либо уход за зелеными насаждениями возьмет на себя товарищество собственников жилья «Советская площадь».

Как сообщалось ранее, жители улицы Советской и Кировского района протестуют против вырубки лип. В соцсетях группа активистов пояснила, что в центре города планируется вырубить около 100 здоровых деревьев, чтобы расширить дорогу. Речь идет об участке возле Советской площади, которая сейчас находится на реконструкции.