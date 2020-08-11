Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.77 ↑

EUR 86.82 ↑

11 августа Вторник

Уфа   °

Молния
10.08.20: всего с COVID-19 - 7093, за сутки - 34 новых заражений, выздоровело 5384, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцы и представители мэрии обсудили ситуацию с вырубкой деревьев на Советской площади

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Уфимцы и представители мэрии обсудили ситуацию с вырубкой деревьев на Советской площади Фото: сайт администрации Уфы

Уфимцы и представители администрации Кировского района 10 августа обсудили вопросы реконструкции Советской площади. Главной темой встречи стала ситуация с вырубкой деревьев. В муниципалитете уверили, что сохранение «зеленых легких» — в приоритете при проведении благоустроительных работ и воплощении в жизнь инфраструктурных проектов.

Главный архитектор Уфы Олег Байдин пояснил, что при разработке проекта на территории обустройства нового общественного пространства деревья были обследованы биологами. Эксперты выявили старые и больные деревья. Поэтому была разработана схема посадки на их месте новых крупномеров и озеленение. В администрации напомнили, что ранее, в марте этого года, данный вопрос обсуждался на общественных слушаниях по организации в Уфе общественного пространства Советской площади.

Между тем, общественники остались недовольны двухчасовой встречей с чиновниками. В соцсетях городские активисты сообщили, что состоявшееся обсуждение с гражданами уже, как кажется, решенного для власти вопроса, выглядело как досадное недоразумение и неожиданная помеха. По всей видимости, представители муниципалитета не ожидали, что ситуация с вырубкой лип наведет столько шума, что его трудно будет проигнорировать. Неравнодушные к изменениям в городе уфимцы отметили слабую аргументацию главного архитектора по поводу возраста лип и их «состояния здоровья». А именно, липы, высаженные 40 лет назад, которые живут по 300-400 лет, а в условиях агрессивной городской среды 80-100 лет, видимо, сразу все пришли в негодность, поэтому было решено от них избавиться. По словам активистов, было дано много обещаний, но у горожан есть сомнения, что их выполнят.

В администрации обещали выложить результаты экспертизы на сайте в течение 48 часов. Городские активисты отметили, что этот документ будет внимательно изучен с другими экспертами, в том числе, судебными.

В продолжение темы был задан вопрос о дальнейшем содержании и уходе за деревьями и кустарниками. Было предложено два варианта: этим может заняться муниципальное предприятие «Горзеленхоз», в введении которого находится содержание большинства городских парков, скверов и аллей, либо уход за зелеными насаждениями возьмет на себя товарищество собственников жилья «Советская площадь».

Как сообщалось ранее, жители улицы Советской и Кировского района протестуют против вырубки лип. В соцсетях группа активистов пояснила, что в центре города планируется вырубить около 100 здоровых деревьев, чтобы расширить дорогу. Речь идет об участке возле Советской площади, которая сейчас находится на реконструкции.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, общественное мнение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе принято решение о строительстве моста в Кузнецовском затоне
Среди приоритетов строительства новых автомобильных мостов в Уфе в числе первых обозначены мосты через реку Белую в створе улицы Интернациональной и в К
Какой будет осень в Башкирии - прогнозы синоптиков
Дожди, которые буквально обрушились в эти дни на республику, скоро должны прекратиться, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра. К среде, 12 августа, с
У жительницы Башкирии отняли детей из-за послеродовой депрессии
Жительница Башкирии Ольга Афанасьева попросила помощи у главы Башкирии Радия Хабирова. Но не для себя, а для своей сестры Алёны. Женщина спустя две недел
Житель Башкирии подозревается в изнасиловании 15-летней школьницы
В Ишимбае произошло преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, 7 августа н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть