К разговору о Куштау нужно подходить «с чистого листа» - мнение

Ситуация свидетельствует о том, что назрела острая необходимость серьёзного диалога. Ситуация слишком долго была замороженной, считает политолог Евгений Соболев.

«На мой взгляд, необходимо подходить к разговору «с чистого листа». В первую очередь следует отбросить устоявшуюся риторику о чьих-то, в том числе заграничных «интересантах», выслушать обе стороны, и, наконец, вынести в открытое пространство этот диалог», — считает эксперт.

По его мнению, силовое решение вопроса приведет лишь к утрате доверия к региональной власти, большей поляризации в республике и росту агрессии.