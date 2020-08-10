К разговору о Куштау нужно подходить «с чистого листа» - мнение
Ситуация свидетельствует о том, что назрела острая необходимость серьёзного диалога. Ситуация слишком долго была замороженной, считает политолог Евгений Соболев.
«На мой взгляд, необходимо подходить к разговору «с чистого листа». В первую очередь следует отбросить устоявшуюся риторику о чьих-то, в том числе заграничных «интересантах», выслушать обе стороны, и, наконец, вынести в открытое пространство этот диалог», — считает эксперт.
По его мнению, силовое решение вопроса приведет лишь к утрате доверия к региональной власти, большей поляризации в республике и росту агрессии.
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