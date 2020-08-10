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Шиханы объединили общественные силы: эксперт

ОБЩЕСТВО

Шиханы стали фактором консолидации значительной части общественных активистов в Башкирии. Нынешние общественные протесты довольно сильны, особенно для в целом тихой и спокойной Башкирии, но оснований для того, чтобы проект разработки Куштау свёртывался, нет. Такое мнение высказал политолог Николай Евдокимов.

«Этот проект инициирован федеральным центром и поддерживается серьёзными лоббистскими группами федерального уровня. Усугубляет ситуацию и использование силового давления на активистов, что может ещё в большей степени способствовать радикализации протеста», — сказал Николай Евдокимов.

Он считает, что большинство в регионе понимает, что местная власть ограничена в принятии решений и разработка Куштау, как бы там ни было, не её инициатива.

ИА «Башинформ»
Теги: куштау
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