Член Общественной палаты России: «Ситуация вокруг Куштау - очень простая»

Член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов назвал ситуацию вокруг шихана Куштау «очень простой».

Кого-то подкупили. Кого-то, романтически настроенного, убедили в том, что шиханы – священны. Все 80 штук имеющихся в Башкирии. А, ну да – кроме Гумеровского ущелья. Оно вообще ни разу не священное. В общем, шло у них все очень хорошо. Еще немного – и «Сода» никуда бы не делась. Купила бы за дорого или продала задешево.

Но тут прежнюю власть меняют. Приходит Хабиров, который одинаково без большой любви относится и к владельцам «Соды» и к владельцам «Гумеровского». Но он понимает, что если «Соду» менять на гумеровцев – то несколько лет содовое производство работать не будет. А это примерно – 10 млрд рублей из бюджета минусом каждый год. То есть – это минус две с половиной модернизации ЖКХ республики каждый год, например.

Хабиров, естественно, говорит – окей, шихан Торатау – действительно сакральное место, но о Куштау такого я отродясь не слышал, хоть и рос в этих местах. Ну, холм как холм, таким он всегда и был.

И согласился с решением Комиссии Козака – Торатау не трогать, Куштау разрешить разрабатывать, а для компенсации ущербу природе с владельцев «Соды» – 700 млн в бюджет ежегодно.

Но владельцы Гумеровского – ушлые ребята. И решили-таки организовывать народный гнев до конца. Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг Башкирии, выдали денег, заказных статей в интернетах и отправили собирать народ на защиту новоявленного сакрального холма».