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Проблема Куштау нуждается в общественном диалоге, а не в противостоянии — политолог

ПОЛИТИКА

Проблема Куштау кажется частной, но у неё много важных аспектов. И она не решается напрямую, «с наскока», считает кандидат философских наук, политолог, член Совета Ассамблеи народов РБ Сергей Семёнов.

﻿«Значима и охрана природных объектов — необходимо и развитие производства, особенно в условиях мирового кризиса. Конфликт позиций возник раньше и уже почти зашёл в тупик, но новый Глава республики Радий Хабиров нашёл компромиссное решение. Однако проблема Шиханов и «Соды» приобрела дополнительные моменты: столкновение позиций международной по уровню компании и федеральных властей — с определенными региональными тенденциями; национально-культурные стороны; интересы работников компании и города — сталкиваются с позициями экологических активистов. Решать проблемы, видимо, надо комплексно и в духе общественного сотворчества! «Соде» следует чётче обозначить свою позитивную позицию именно в Башкортостане — там, где она работает непосредственно. Надо обеспечить надежные гарантии неприкосновенности Торатау (посягательства на неё испортили имидж «Соде») и наметить комплекс мер по охране природы в данном регионе, подумать о иных вариантах добычи сырья в будущем. А национально- культурным организациям, при поддержке властей, надо активизировать работу с гражданами, направляя их активность в плане созидания, организуя общественный диалог, а не противостояние. Надо выходить из этой ситуации в общих интересах, с учётом конкретной ситуации. Реальное обсуждение и работа в этом плане помогут избежать ненужной политизации проблем или скрытого лоббирования чьих-либо интересов», — отмечает политолог.
Напомним, что у подножия горы Куштау возле Стерлитамака в течение суток прошло два митинга, на одном из которых требовали сохранить гору, а на втором – возобновить геологоразведочные работы на Куштау. В общей сложности в обоих спонтанных акциях приняли участие порядка 3000 жителей, в ходе них никто не пострадал.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау
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