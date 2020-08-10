Отказ от разработки Куштау означает серьезный удар по экономике Башкортостана — эксперт

Отказ от разработки Куштау будет означать значительное повышение транспортных расходов, падение рентабельности Башкирской содовой компании, снижение ее конкурентоспособности, как следствие, прямые потери в налоговых отчислениях во все уровни бюджета, потери в занятости населения и потери в доходах населения Стерлитамака и всей республики, считает доктор экономических наук, ректор Института развития образования Республики Башкортостан Азат Янгиров.

«﻿На мой взгляд, здесь стоит обращать внимание на экономическую сторону вопроса. В настоящее время Башкирская содовая компания является крупнейшей компанией не только в Республике Башкортостан, но и в целом по Российской Федерации. Известно, что БСК имеет долю в 65 процентов по общему объему российского производства кальцинированной соды. И здесь необходимо отметить, что, несмотря на то, что Башкирская содовая компания крупнейшая, у нее есть и конкуренты. В частности, Березниковский содовый завод, Ачинский глиноземный комбинат, Пикалевская сода. В настоящее время Башкирская содовая компания является лидером среди представленных конкурентов, и если отказаться от разработки Куштау, то транспортные расходы Башкирской содовой компании значительно вырастут. Это приведет к тому, что наша компания потеряет конкурентоспособность, значительно снизив свою рентабельность, и конкуренты смогут в заметной степени навредить развитию нашей содовой компании. Надо учитывать, что в нынешнее время Башкирская содовая компания отчисляет во все уровни бюджета, в том числе в бюджет города Стерлитамака, бюджет Республики Башкортостан, федеральный бюджет до 10 миллиардов рублей в год. Это колоссальная сумма, которая позволяет выполнять целый ряд социальных обязательств. Если Башкирская содовая компания потеряет свою конкурентоспособность, она уже не сможет производить столь высокие отчисления. Кроме того, в этой компании работает до 9 тысяч человек. Это очень большая цифра для занятых Стерлитамака, и эти люди могут остаться без работы и, соответственно, усилится социальная напряженность, будет падение доходов населения города Стерлитамака и в целом республики. Таким образом, экономический ущерб очевиден. В условиях самоизоляции, пандемии Башкирская содовая компания показала свою устойчивость, сумев сохранить все объемы производства, финансовые показатели, несмотря на сложнейшие условия кризиса. Лишение такого предприятия для Республики Башкортостан — достаточно серьезный удар по экономике региона», — сказал Янгиров.

Напомним, что у подножия горы Куштау возле Стерлитамака в течение суток прошло два митинга, на одном из которых требовали сохранить гору, а на втором – возобновить геологоразведочные работы на Куштау. В общей сложности в обоих спонтанных акциях приняли участие порядка 3000 жителей, в ходе них никто не пострадал.