Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе В Уфе частный дом может «сползти» в овраг: жильцам предложили временно переехать Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В информационно-диспетчерский центр Уфы утром 10 августа поступила информация о том, что на территории частного дома № 31 по улице Добролюбова произошел размыв земляного грунта под отмостками жилого здания.

На место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы и представители администрации Кировского района.

«Установлено, что существует угроза дальнейшего движения грунта в сторону оврага, который расположен меньше чем в метре от жилого строения. Жителям предложено заселиться в уфимский Центр размещения пострадавших», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Сейчас специалисты составляют план проведения укрепительных работ, которые осложнены отсутствием подъездных путей техники к данному дому, а также рельефом местности и погодными условиями.