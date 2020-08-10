Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.63

EUR 87.17

10 августа Понедельник

Уфа   °

Молния
10.08.20: всего с COVID-19 - 7093, за сутки - 34 новых заражений, выздоровело 5384, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Людей, которые боятся потерять рабочие места, можно понять: мнение о разработке Куштау

ПОЛИТИКА

В Башкирии растет гражданская активность жителей республики, считает ученый в области территориальных общественно-политических процессов Александр Егоров на примере митингов возле Куштау.

«Прошедшие акции противников и сторонников разработки шихана Куштау свидетельствуют о высокой гражданской активности жителей республики, неравнодушных к её и своей судьбе. Это не может не радовать.

Природа Башкирии очень живописна и во многом уникальна, и ее сохранение – наш долг как перед самой природой, так и перед будущими поколениями (как бы банально это ни звучало). При этом добыча и переработка полезных ископаемых – это часть нашей экономики, и людей, которые боятся потерять рабочие места, тоже можно понять.

Важно все же исходить из объективных фактов и перспектив. Как кандидат географических наук, имею представление как о геоэкологических процессах, так и о технико-экономических основах производства. Учеными и специалистами неоднократно озвучивались альтернативы разработки шиханов, в том числе использование пусть и менее рентабельного сырья.

Один шихан мы уже «проели» — да, он дал и до сих пор дает работу местным жителям, но и образовавшийся вместо горы карьер красноречиво говорит сам за себя. Судя по наличию большого числа противников разработки Куштау, продолжать и дальше идти по этому пути готовы не все», — сказал Егоров.

Напомним, что у подножия горы Куштау возле Стерлитамака в течение суток прошло два митинга, на одном из которых требовали сохранить гору, а на втором – возобновить геологоразведочные работы на Куштау. В общей сложности в обоих спонтанных акциях приняли участие порядка 3000 жителей, в ходе них никто не пострадал.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, БСК
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода - синоптики
Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода? По информации портала Гисметео, на предстоящей неделе на территории республики будет прохладно. Ожи
В торговом центре в Уфе хулиганы избили сына директора благотворительного фонда
В уфимском торговом центре «Планета» хулиганы напали на троих несовершеннолетних. Одним из пострадавших оказался сын директора уфимского благотворительно
В Башкирии в столкновении с грузовиком погиб 22-летний водитель иномарки
В Башкирии в столкновении с грузовиком погиб 22-летний водитель иномарки. Авария произошла сегодня днем в Туймазинском районе на автодороге Белебей-Нико
В Уфе принято решение о строительстве моста в Кузнецовском затоне
Среди приоритетов строительства новых автомобильных мостов в Уфе в числе первых обозначены мосты через реку Белую в створе улицы Интернациональной и в К
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть