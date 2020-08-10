Людей, которые боятся потерять рабочие места, можно понять: мнение о разработке Куштау
В Башкирии растет гражданская активность жителей республики, считает ученый в области территориальных общественно-политических процессов Александр Егоров на примере митингов возле Куштау.
«Прошедшие акции противников и сторонников разработки шихана Куштау свидетельствуют о высокой гражданской активности жителей республики, неравнодушных к её и своей судьбе. Это не может не радовать.
Природа Башкирии очень живописна и во многом уникальна, и ее сохранение – наш долг как перед самой природой, так и перед будущими поколениями (как бы банально это ни звучало). При этом добыча и переработка полезных ископаемых – это часть нашей экономики, и людей, которые боятся потерять рабочие места, тоже можно понять.
Важно все же исходить из объективных фактов и перспектив. Как кандидат географических наук, имею представление как о геоэкологических процессах, так и о технико-экономических основах производства. Учеными и специалистами неоднократно озвучивались альтернативы разработки шиханов, в том числе использование пусть и менее рентабельного сырья.
Один шихан мы уже «проели» — да, он дал и до сих пор дает работу местным жителям, но и образовавшийся вместо горы карьер красноречиво говорит сам за себя. Судя по наличию большого числа противников разработки Куштау, продолжать и дальше идти по этому пути готовы не все», — сказал Егоров.
Напомним, что у подножия горы Куштау возле Стерлитамака в течение суток прошло два митинга, на одном из которых требовали сохранить гору, а на втором – возобновить геологоразведочные работы на Куштау. В общей сложности в обоих спонтанных акциях приняли участие порядка 3000 жителей, в ходе них никто не пострадал.