Людей, которые боятся потерять рабочие места, можно понять: мнение о разработке Куштау

В Башкирии растет гражданская активность жителей республики, считает ученый в области территориальных общественно-политических процессов Александр Егоров на примере митингов возле Куштау.

Природа Башкирии очень живописна и во многом уникальна, и ее сохранение – наш долг как перед самой природой, так и перед будущими поколениями (как бы банально это ни звучало). При этом добыча и переработка полезных ископаемых – это часть нашей экономики, и людей, которые боятся потерять рабочие места, тоже можно понять.

Важно все же исходить из объективных фактов и перспектив. Как кандидат географических наук, имею представление как о геоэкологических процессах, так и о технико-экономических основах производства. Учеными и специалистами неоднократно озвучивались альтернативы разработки шиханов, в том числе использование пусть и менее рентабельного сырья.

Один шихан мы уже «проели» — да, он дал и до сих пор дает работу местным жителям, но и образовавшийся вместо горы карьер красноречиво говорит сам за себя. Судя по наличию большого числа противников разработки Куштау, продолжать и дальше идти по этому пути готовы не все», — сказал Егоров.