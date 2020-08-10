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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о ливнях и шквалистом ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о ливнях и шквалистом ветре Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, с 10 по 11 августа местами по региону ожидаются грозы, ливни, порывы ветра до 18 м/с.

Ночью прогнозируется дождь, днем местами небольшой. В отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, днем 15-20.

Отметим, что по шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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