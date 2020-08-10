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Какой будет осень в Башкирии - прогнозы синоптиков

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Какой будет осень в Башкирии - прогнозы синоптиков Фото: ИА «Башинформ»

Дожди, которые буквально обрушились в эти дни на республику, скоро должны прекратиться, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра. К среде, 12 августа, станет солнечно, но вероятность осадков сохранится. Температура воздуха днем будет в пределах +18,+22 градусов, в ночные часы опустится до +10.

Температура воздуха начнет подниматься с 20-х чисел августа. Прогнозируется повышение до +24 градусов.

Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по предварительным прогнозам синоптиков, сохраниться и осенью.

«Согласно долгосрочным прогнозам, в первых числах сентября на Урале ожидаются уютные погодные условия. В дневное время суток будет тепло, а в ночное – несущественное похолодание. Комфортной погода будет до конца второй декады октября, а после – температура снизится, и даже днем будет ниже 0 градусов. В течение ноября на столбиках термометра можно будет наблюдать только минусовые значения», — представил предварительный прогноз портал «Пронедра».

ИА «Башинформ»
Теги: погода, осень
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