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Уфимка спасла от смерти котенка и назвала его в честь вратаря «Салавата Юлаева»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимка спасла от смерти котенка и назвала его в честь вратаря «Салавата Юлаева» Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Уфы Светлана Мамяшева стала настоящим героем и спасительницей месячного котенка. В сумерках девушка возвращалась домой по улице Революционной и услышала жалобный писк. Обернувшись, уфимка увидела котенка, который мечется и вот-вот попадет под автомобиль, который явно не собирался останавливаться.

«Я подхватила его и, не раздумывая, отнесла домой, — поделилась Светлана с агентством «Башинформ». — На следующий день отправилась к ветеринару, который сказал, что котенку всего лишь месяц и у него инфекционная болезнь глазок. Лечение займет как минимум полтора месяца».

Светлану это не испугало. Прошла неделя, а у котенка очень хорошая динамика выздоровления. Девушка признается, что с болезнью, которая, по словам ветеринара, досталась ему от матери, они справятся быстрее.

«Я назвала его Юха, ласково — Юша — в честь вратаря хоккейного клуба «Салават Юлаев». Почему? Да потому что он такой же стойкий и не сдается. Как бы тяжело ни было, все равно победит!» — говорит уфимка.

После полного выздоровления Юши девушка собирается найти ему новый дом.

ИА «Башинформ»
Теги: котенок, домашние животные, ХК Салават Юлаев
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