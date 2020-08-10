Фото: Дмитрий Шаталин Глава Башкирии поручил «свернуть» все передвижные зоопарки в республике Фото: Дмитрий Шаталин

Во время рабочей поездки по Уфе глава Башкирии Радий Хабиров на улице Менделеева увидел передвижной зоопарк. Руководитель региона поручил «свернуть» подобные объекты в регионе и начать работу над созданием зоопарка в Уфе.

«Я свою администрацию попрошу: в течение недели представить предложения. Это общепринятая позиция – она человеческая и научная, прошу подробно изучить, что такое передвижной зоопарк. Я знаю, что и на федеральном уровне предпринимаются попытки и запреты подобного рода, потому что животным там, на самом деле, плохо. Мы отвечаем за те процессы, которые здесь происходят: надо посмотреть, насколько мы можем организационными, административными, пропагандистскими мерами сделать так, чтобы они к нам не заезжали. Это потихонечку надо сворачивать. В цивилизованных странах такого уже нет. Ну плохо там животным, когда огромный медведь сидит три на три кв. метра – это очень плохо. У нас в республике этого не должно быть», —

Руководитель региона поручил создать проектный офис, который будет заниматься созданием зоопарка в Уфе.

«Эта работа большая, объемная. Она не на один год, как минимум на четыре-пять лет. То, о чем мы ранее говорили, переходите в плоскость. Задача – убираем все, что связано с передвижными зоопарками в районах и столице. Уфа пусть займется тем, чтобы мы построили большой современный зоопарк, где животным будет комфортно, чтобы люди могли приезжать, детям это очень нужно. Для города-миллионника, я считаю, зоопарк нужен», — подчеркнул глава РБ.