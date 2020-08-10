Глава Башкирии поручил «свернуть» все передвижные зоопарки в республике
Глава Башкирии поручил «свернуть» все передвижные зоопарки в республике Фото: Дмитрий Шаталин
Во время рабочей поездки по Уфе глава Башкирии Радий Хабиров на улице Менделеева увидел передвижной зоопарк. Руководитель региона поручил «свернуть» подобные объекты в регионе и начать работу над созданием зоопарка в Уфе.
«Я свою администрацию попрошу: в течение недели представить предложения. Это общепринятая позиция – она человеческая и научная, прошу подробно изучить, что такое передвижной зоопарк. Я знаю, что и на федеральном уровне предпринимаются попытки и запреты подобного рода, потому что животным там, на самом деле, плохо. Мы отвечаем за те процессы, которые здесь происходят: надо посмотреть, насколько мы можем организационными, административными, пропагандистскими мерами сделать так, чтобы они к нам не заезжали. Это потихонечку надо сворачивать. В цивилизованных странах такого уже нет. Ну плохо там животным, когда огромный медведь сидит три на три кв. метра – это очень плохо. У нас в республике этого не должно быть», —
Руководитель региона поручил создать проектный офис, который будет заниматься созданием зоопарка в Уфе.
«Эта работа большая, объемная. Она не на один год, как минимум на четыре-пять лет. То, о чем мы ранее говорили, переходите в плоскость. Задача – убираем все, что связано с передвижными зоопарками в районах и столице. Уфа пусть займется тем, чтобы мы построили большой современный зоопарк, где животным будет комфортно, чтобы люди могли приезжать, детям это очень нужно. Для города-миллионника, я считаю, зоопарк нужен», — подчеркнул глава РБ.Агентство «Башинформ» сообщало, что на территории Уфы, недалеко от остановки «Трамплин», разместился передвижной зоолунапарк, который уже несколько лет не двигается с места. В информагентство обратились возмущенные уфимцы. Они сообщили, что животные содержатся в жутких условиях, «несовместимых с нормальной жизнью»: «маленькие грязные клетки, невозможность выгула, зловоние», и поделились фотографиями. Горожане переживали, что животные в подобных условиях мучаются и лишены нормального существования.