Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.63

EUR 87.17

10 августа Понедельник

Уфа   °

Молния
09.08.20: всего с COVID-19 - 7059, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5370, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии поручил «свернуть» все передвижные зоопарки в республике

ОБЩЕСТВО
Фото: Дмитрий Шаталин

Глава Башкирии поручил «свернуть» все передвижные зоопарки в республике Фото: Дмитрий Шаталин

Во время рабочей поездки по Уфе глава Башкирии Радий Хабиров на улице Менделеева увидел передвижной зоопарк. Руководитель региона поручил «свернуть» подобные объекты в регионе и начать работу над созданием зоопарка в Уфе.

«Я свою администрацию попрошу: в течение недели представить предложения. Это общепринятая позиция – она человеческая и научная, прошу подробно изучить, что такое передвижной зоопарк. Я знаю, что и на федеральном уровне предпринимаются попытки и запреты подобного рода, потому что животным там, на самом деле, плохо. Мы отвечаем за те процессы, которые здесь происходят: надо посмотреть, насколько мы можем организационными, административными, пропагандистскими мерами сделать так, чтобы они к нам не заезжали. Это потихонечку надо сворачивать. В цивилизованных странах такого уже нет. Ну плохо там животным, когда огромный медведь сидит три на три кв. метра – это очень плохо. У нас в республике этого не должно быть», —

Руководитель региона поручил создать проектный офис, который будет заниматься созданием зоопарка в Уфе.

«Эта работа большая, объемная. Она не на один год, как минимум на четыре-пять лет. То, о чем мы ранее говорили, переходите в плоскость. Задача – убираем все, что связано с передвижными зоопарками в районах и столице. Уфа пусть займется тем, чтобы мы построили большой современный зоопарк, где животным будет комфортно, чтобы люди могли приезжать, детям это очень нужно. Для города-миллионника, я считаю, зоопарк нужен», — подчеркнул глава РБ.
Агентство «Башинформ» сообщало, что на территории Уфы, недалеко от остановки «Трамплин», разместился передвижной зоолунапарк, который уже несколько лет не двигается с места. В информагентство обратились возмущенные уфимцы. Они сообщили, что животные содержатся в жутких условиях, «несовместимых с нормальной жизнью»: «маленькие грязные клетки, невозможность выгула, зловоние», и поделились фотографиями. Горожане переживали, что животные в подобных условиях мучаются и лишены нормального существования.

ИА «Башинформ»
Теги: зоопарк, глава РБ, животные
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода - синоптики
Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода? По информации портала Гисметео, на предстоящей неделе на территории республики будет прохладно. Ожи
В торговом центре в Уфе хулиганы избили сына директора благотворительного фонда
В уфимском торговом центре «Планета» хулиганы напали на троих несовершеннолетних. Одним из пострадавших оказался сын директора уфимского благотворительно
В Башкирии в столкновении с грузовиком погиб 22-летний водитель иномарки
В Башкирии в столкновении с грузовиком погиб 22-летний водитель иномарки. Авария произошла сегодня днем в Туймазинском районе на автодороге Белебей-Нико
Круизный лайнер «Мустай Карим» отправится из Санкт-Петербурга в Москву
Круизный лайнер «Мустай Карим» накануне прибыл с нижегородского завода «Красное Сормово» в Санкт-Петербург. Первый круиз теплохода по маршруту Санкт-Пе
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть