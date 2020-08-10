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Последствия разгула стихии в Башкирии: упавшие деревья, поврежденные машины и крыши домов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Последствия разгула стихии в Башкирии: упавшие деревья, поврежденные машины и крыши домов Фото: Олег Яровиков

О последствиях разгула стихии в Башкирии на оперативном совещании в правительстве РБ 10 августа сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«Из-за сильного ветра 7 августа была повреждена кровля школы на площади 40 кв. метров в селе Новобелокатай Белокатайского района. В Уфе зарегистрировано 28 случаев падения деревьев и повреждение 11 транспортных средств. Ранее в Куюргазинском районе были повреждены кровли двух частных домов и одно транспортное средство. Из-за разгула стихии травмированы два человека в Уфе. Погибших нет», — доложил руководитель ведомства.

Он добавил, что 9 августа в республике прошли сильные дожди. Так, в селе Николаевка Белорецкого района зарегистрировано выпадение двухмесячной нормы осадков. Вследствие переувлажнения почвы из-за сильных дождей зафиксированы факты падения деревьев с повреждением машин.

ИА «Башинформ»
Теги: штормовой ветер, ЧП
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