Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии чиновник оштрафован за ошибку на указателе с названием деревни Фото: ИА «Башинформ»

Автомобильный указатель с ошибкой стал причиной штрафа для чиновника в Аскинском районе Башкирии. Как сообщили в управлении Росреестра по республике, во втором квартале 2020 года было выявлено употребление искаженных наименований двух географических объектов на дорожном указателе, установленном на автомобильной дороге общего пользования.

«В отношении должностного лица, курирующего вопросы содержания указанной автомобильной дороги и сооружений на ней, управлением был составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

В итоге чиновник районной администрации получил штраф в размере 1000 рублей.

Информацию об ошибках в наименованиях географических объектов Башкирии в документах, картографических и иных изданиях, на дорожных и иных указателях, просят сообщать в отдел геодезии и картографии управления Росреестра по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, тел.: (347) 224-36-06 или по адресу электронной почты ogk [email protected] rosreestr 02.ru .