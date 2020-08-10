Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.63

EUR 87.17

10 августа Понедельник

Уфа   °

Молния
09.08.20: всего с COVID-19 - 7059, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5370, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии упростили процедуру установки и замены электросчетчиков

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии упростили процедуру установки и замены электросчетчиков Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии вступил в силу закон, упрощающий установку и замену электросчетчиков. По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, закон принят для совершенствования системы ЖКХ и удобства потребителей.

«До недавнего времени ответственность за приобретение, установку и замену таких приборов лежала на потребителях. Таким образом, в случае с многоквартирными домами вопрос должны были решать собственники жилья совместно со своими управляющими компаниями. Законом данная ответственность перенесена на гарантирующих поставщиков и сетевые организации. Одновременно предусмотрен процесс компенсации понесенных поставщиками при этом финансовых потерь.

Константин Толкачев добавил, что речь идет только об общедомовых приборах учета электроэнергии. Ответственность за установку и замену счетчиков в квартирах по-прежнему несут их владельцы.

ИА «Башинформ»
Теги: ЖКУ, закон
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода - синоптики
Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода? По информации портала Гисметео, на предстоящей неделе не территории республики будет прохладно. Ожи
В торговом центре в Уфе хулиганы избили сына директора благотворительного фонда
В уфимском торговом центре «Планета» хулиганы напали на троих несовершеннолетних. Одним из пострадавших оказался сын директора уфимского благотворительно
Круизный лайнер «Мустай Карим» отправится из Санкт-Петербурга в Москву
Круизный лайнер «Мустай Карим» накануне прибыл с нижегородского завода «Красное Сормово» в Санкт-Петербург. Первый круиз теплохода по маршруту Санкт-Пе
В Башкирии в столкновении с грузовиком погиб 22-летний водитель иномарки
В Башкирии в столкновении с грузовиком погиб 22-летний водитель иномарки. Авария произошла сегодня днем в Туймазинском районе на автодороге Белебей-Нико
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть