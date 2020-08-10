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У жительницы Башкирии отняли детей из-за послеродовой депрессии

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

У жительницы Башкирии отняли детей из-за послеродовой депрессии Фото: Соцсети

Жительница Башкирии Ольга Афанасьева попросила помощи у главы Башкирии Радия Хабирова. Но не для себя, а для своей сестры Алёны. Женщина спустя две недели после появления на свет младшей дочери Яны лишилась и ее, и старшего сына — пятилетнего Богдана.

«У сестры началась послеродовая депрессия, психоз. Ее поместили в стерлитамакскую психиатрическую больницу, — поделилась Ольга. — Алёна проживала у мамы в деревне Ахметка Гафурийского района. Когда ее госпитализировали, через два часа пришли органы опеки».

Специалисты органов опеки и попечительства мотивировали изъятие детей тем, что бабушка старая и не сможет ухаживать за малышами. По словам Ольги Афанасьевой, в семье бабушка не одна. У Алёны есть еще три сестры. Богдана забрали в приют, а Яну хотят определить в уфимский дом малютки.

«Пока мы ухаживаем за нашей девочкой, пока она в Красноусольской больнице. Но в понедельник [10 августа — ред.] ее увезут», — рассказала Ольга.

В конце видеообращения обеспокоенная сестра просит помочь руководителя республики сохранить семью и детей, так как лечение Алёны — явление временное.

ИА «Башинформ»
Теги: органы опеки, Гафурийский район
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