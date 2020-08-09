В Башкирии растет число жалоб на укусы клещей

Число жителей республики, пострадавших от укусов клещей, в Башкирии превышает прошлогодние показатели на 3,7%, сообщает Управление Роспотребнадзора по РБ.

В настоящее время медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 9064 человек, в том числе 3455 детей. Год назад на эту дату было зафиксировано 8732 обращения, среди них в 3 209 случаях клещи покусали детей.

В ведомстве напоминают, что клещи являются переносчиками опасных инфекций — клещевого энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).

В Центре гигиены и эпидемиологии в республики и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по РБ.