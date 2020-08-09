В Башкирии за сутки выявлено 35 новых заболевших COVID-19 и 67 - пневмонией

В Башкирии за сутки выявлено 35 новых заболевших COVID-19, у 67 человек обнаружена внебольничная пневмония, сообщает региональный Минздрав.

Таким образом, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 7 059 человек. Число умерших от инфекции в республике с начала пандемии остается прежним – 25 человек.

Выздоровели 5370 человек, 8 — за последние сутки.

298 человек с коронавирусом находятся на лечении в стационарах. В тяжелом состоянии 29 больных, из них 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 1366 заболевших переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

С пневмонией за последние сутки выписан 41 пациент.

В России за последние сутки выявлено 5 189 новых случаев заболеваний, за весь период пандемии – 887 тысяч 536 случаев.