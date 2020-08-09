Фото: ИА «Башинформ» Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода - синоптики Фото: ИА «Башинформ»

Вернется ли до конца лета в Башкирию жаркая погода?

По информации портала Гисметео, на предстоящей неделе не территории республики будет прохладно. Ожидаются дожди, ливни, грозы, в отдельных районах с градом. К среде 12 августа, станет солнечнее, но вероятность осадков сохранится. Температура воздуха днем будет в пределах от 18 до 22 градусов, в ночные часы опуститься до +10.

Такой же характер погоды сохранится и на последующей неделе — с 17 по 23 августа.

Температура воздуха начнет подниматься с 20-х чисел августа. Прогнозируется повышение до +24 градусов. Ожидается вполне комфортная облачная погода, с кратковременными дождями, соответствующая климатическим нормам конца августа.