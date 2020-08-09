Круизный лайнер «Мустай Карим» отправится из Санкт-Петербурга в Москву

Круизный лайнер «Мустай Карим» накануне прибыл с нижегородского завода «Красное Сормово» в Санкт-Петербург.

Первый круиз теплохода по маршруту Санкт-Петербург — Москва с заходами: Валаам, Мандроги, Петрозаводск, Горицы, Углич состоится с 10 по 16 августа.

«Это долгожданное событие для нашей семьи. Большое счастье, что этот замечательный лайнер, носящий имя моего отца, начинает путешествовать по самым прекрасным и интересным городам нашей Родины», — отмечает дочь народного поэта Республики Башкортостан, директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова.

Из Москвы судно совершит пятидневный круиз в Ярославль и снова отправится в Санкт-Петербург.

С 5 по 10 сентября состоится первый круиз под названием «Родники русской культуры» по маршруту Москва — Плёс — Москва с заходами в Мышкин, Ярославль и Углич.

Также в сентябре «Мустай Карим» отправится из Москвы в Углич, Самару, Ростов-на-Дону и Казань. После 25 сентября состоятся круизы из Ростова-на-Дону в порты Азовского и Черного морей.

Четырёхпалубный теплоход проекта PV300 «Мустай Карим» — один из первых круизных лайнеров в постсоветской истории. Строительство судна началось на заводе «Красное Сормово» для компании «Водоходъ» в рамках трехстороннего контракта с участием АО «Машпромлизинг» началось в марте 2017 года.

Торжественный спуск теплохода на воду состоялся 11 сентября 2019 года.

Лайнер способен развивать скорость до 22,5 км/ч. Длина судна — 141 м, ширина — 16,82 м, осадка — 3 м. Количество посадочных мест — 329.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях.