В Уфе из-за пожара в квартире эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей

Из зоны пожара звеном газодымозащитной службы эвакуировано 10 человек, в том числе 2 детей. Погибших и травмированных нет.

На место направлены силы и средства МЧС России в количестве восьми единиц техники и 24 человек личного состава.

ИА «Башинформ»

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