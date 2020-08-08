В Уфе из-за пожара в квартире эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей
В Уфе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали жителей.
Горела лоджия в доме №39 по улице Транспортной.
На место направлены силы и средства МЧС России в количестве восьми единиц техники и 24 человек личного состава.
Из зоны пожара звеном газодымозащитной службы эвакуировано 10 человек, в том числе 2 детей. Погибших и травмированных нет.
«Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России», — сообщили в ведомстве.