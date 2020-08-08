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8 августа Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за пожара в квартире эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей

ОБЩЕСТВО

В Уфе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали жителей.

Горела лоджия в доме №39 по улице Транспортной.

На место направлены силы и средства МЧС России в количестве восьми единиц техники и 24 человек личного состава.

Из зоны пожара звеном газодымозащитной службы эвакуировано 10 человек, в том числе 2 детей. Погибших и травмированных нет.

«Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России», — сообщили в ведомстве.

ИА «Башинформ»
Теги: пожары
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