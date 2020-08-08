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8 августа Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Парки должны стать центром притяжения горожан» - Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане продолжается онлайн-голосование по выбору в Уфе места, где разместится стела «Город трудовой доблести». Оно продлится до 13 сентября.

Напомним, что указ о присвоении Уфе высокого звания «Город трудовой доблести» Президент России Владимир Путин подписал 2 июля 2020 года.

Будущий монумент представляет собой восьмигранную колонну, которую венчает позолоченный герб Уфы.

Высота памятника будет 20 метров. Авторы проекта — Константин Донгузов и Дамир Магафуров.

Одно из возможных мест размещения стелы осмотрел Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе. Это площадка перед входом в аллею напротив парка Победы. По мнению авторов идеи, установка памятника здесь придаст торжественность всему комплексу застройки и подчеркнёт значение трудового подвига жителей Башкортостана в тылу.

Глава региона посоветовал повременить с выводами и дождаться результатов голосования.

В парке Победы Глава республики также посетил площадку, где разместится 11-метровый памятник десантникам. Эскиз будущего монумента руководитель проекта Рифат Хайретдинов представил 30 июля 2020 года на встрече Радия Хабирова с ветеранами ВДВ.

Торжественное открытие планируют приурочить к 91-й годовщине со дня создания Воздушно-десантных войск в 2021 году. Руководитель региона отметил, что парки должны быть центрами притяжения жителей, и обсудил с главой администрации Уфы Ульфатом Мустафиным перспективы благоустройства парковых территорий города.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство
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