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8 августа Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Туристы, отправляющиеся в Египет, могут въехать в страну без теста на коронавирус

ОБЩЕСТВО

Туристы, прибывающие в курортные города Египта Шарм-эш-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух из международных аэропортов, не обязаны сдавать тесты на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну.

Въезжающим через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух тест не требуется.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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