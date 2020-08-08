Туристы, отправляющиеся в Египет, могут въехать в страну без теста на коронавирус

Туристы, прибывающие в курортные города Египта Шарм-эш-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух из международных аэропортов, не обязаны сдавать тесты на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну.

Въезжающим через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух тест не требуется.