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8 августа Суббота

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07.08.20: всего с COVID-19 - 6990, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5328, количество умерших - 24
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В Башкирии еще один человек умер от коронавируса

ОБЩЕСТВО

В Башкирии за последние сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19.

Общее количество умерших от коронавируса составляет 25 человек. Зараженных за сутки стало больше на 34 человека.

По данным на 12 часов 8 августа количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 7024 человек.

Выздоровели 5362 человека, 34 — за последние сутки.

На лечении остаются 1637 человек, 298 — в стационарах, 1339 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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