В Башкирии еще один человек умер от коронавируса

На лечении остаются 1637 человек, 298 — в стационарах, 1339 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

По данным на 12 часов 8 августа количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 7024 человек.

Общее количество умерших от коронавируса составляет 25 человек. Зараженных за сутки стало больше на 34 человека.

В Башкирии за последние сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19.

ИА «Башинформ»

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