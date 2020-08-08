В Башкирии еще один человек умер от коронавируса
В Башкирии за последние сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19.
Общее количество умерших от коронавируса составляет 25 человек. Зараженных за сутки стало больше на 34 человека.
По данным на 12 часов 8 августа количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 7024 человек.
Выздоровели 5362 человека, 34 — за последние сутки.
На лечении остаются 1637 человек, 298 — в стационарах, 1339 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.