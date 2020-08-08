Прием заявок на фестиваль стрит-арта в ПФО продлен до 17 августа

По инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в округе реализуется новый окружной проект уличного искусства «ФормАRТ».

Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

Заявки на фестиваль принимались до 7 августа, но в связи с тем, что не все желающие смогли закончить свои эскизы и попросили дать еще немного времени для регистрации, организаторы проекта продлили прием еще на десять дней — до 17 августа.

Для участия в фестивале можно подать заявку через сайт Formartpfo.ru. Оценивать работы будут федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году — ценность роли каждого человека и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Через свои граффити молодые художники передадут важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида».

Участниками проекта могут стать профессиональные стрит-арт-художники и художники-любители в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Приволжского федерального округа.