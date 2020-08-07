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«Өфө юкəлəре» - ОНФ призывает власти Уфы сохранить деревья на Советской улице

ОБЩЕСТВО

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане призывают администрацию Уфы сохранить деревья, попавшие в зону реконструкции Советской площади. С такой просьбой к общественникам обратились местные жители, обеспокоенные массовой вырубкой лип и кленов на улице Советской.

﻿«Липа — главное уфимское дерево», оно — из неофицального гимна башкирской столицы — песни «Өфө юкəлəре» («Уфимские липы»), которую сорок лет поют уфимцы всех национальностей. Давно назревшая реконструкция важнейшей площади Уфы не должна превращаться в публичную казнь красивых и зрелых деревьев, дающих спокойствие и прохладу, тем более на соседней улице. Не совсем понятно, почему реконструкция Советской площади должна касаться уфимских лип, растущих на одноимённой улице», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Шамиль Валеев.
Он напомнил, что Уфа уже имеет негативный опыт уничтожения деревьев в ходе «приступов дендрофобии», которое обернулось лишь превращением проезжих частей в парковки и уничтожением тенистых её уголков. Никакие «крупномеры» нужной тени не дают и не дадут ещё лет сорок.

Визуальный осмотр показал, что, действительно, есть деревья, которые повреждены и подлежат замене, но основная масса насаждений имеют рекреационную ценность и могут и дальше украшать улицы Уфы. Поэтому встревоженность местных жителей судьбой почти сотни лип и клёнов, которые оптом были приговорены некой экспертизой и записаны в смертельно больные, вполне понятна.

﻿«Техника, которая работает на Советской улице, уже сейчас ободрала несколько деревьев — ясно, что деревья предназначаются на вырубку в угоду технократическому мышлению интересантов процесса. Сто деревьев влияют на качество жизни десятков тысяч уфимцев. С учетом аналогичных попыток в парке Гези в Стамбуле и в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге я бы не рекомендовал муниципальным властям махать бензопилами направо и налево. Тем более, что на неких слушаниях не было и слова сказано о судьбе деревьев, как сообщили нам жители окрестных домов. Там есть деревья, которые требуют рубки, ухода, но их всего несколько штук. А заменять уфимские деревья лучше всего индивидуально, выборочно, а не в ходе вырубки, напоминающей лесоповал», — подчеркнул Валеев.

ИА «Башинформ»
Теги: липа
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