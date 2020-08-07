В Башкирии проводят рейды по выявлению незаконной перевозки пассажиров

На территории Башкирии сотрудниками МВД по РБ, Западно-Уральского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора, Гостранса РБ проводят рейды по пресечению деятельности лиц, незаконно оказывающих услуги по перевозке пассажиров на территории Республики Башкортостан.

За четыре дня с 4 по 7 августа семь перевозчиков привлечены к административной ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом. Их ждут административные штрафы до 25 тысяч рублей

14 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку, из них автобуса и 12 легковых автомобилей, преимущественно миневены и марки «Lada Largus». Сотрудниками МВД по РБ выявлено семь водителей, осуществлявших перевозку пассажиров без необходимого разрешения и незарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя. По решению суда им грозит штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. В случае повторного аналогичного нарушения транспорт может быть конфискован.