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Главный онколог России озвучил показатели Башкирии в борьбе с раком

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Главный онколог России озвучил показатели Башкирии в борьбе с раком Фото: Олег Яровиков

Башкирия за 2019 год вошла в рейтинг субъектов ПФО с высокой долей злокачественных новообразований в третьей-четвертой стадии. Об этом на конференции онкологов в Уфе сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. В частности, в прошлом году доля пациентов с онкозаболеваниями в третьей стадии была на уровне 21,2% от общего количества выявленных случаев, в четвертой – 23,3%. Чаще всего до четвертой стадии «добираются» онкозаболевания поджелудочной железы, трахеи, бронхов и легкого, лимфомы, шейки матки и меланомы кожи.

По словам Каприна, вышеназванные показатели входят в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Так, смертность от злокачественных новообразований (ЗНО) на 100 тысяч населения в Башкирии за первый квартал 2020 года составляет 181, 9. Согласно плану, этот показатель в текущем году должен быть на уровне 176, 2 на 100 тысяч населения. Самый худший показатель по смертности среди регионов ПФО в Ульяновской области – 240,6 случаев вместо 218,0 на 100 тысяч.

Доля злокачественных новообразований в республике, выявленных на ранней стадии за 2020 год, согласно федеральному проекту, должна составлять 55,9% от общего количества случаев. За январь-май Башкирия подобралась к 52,8%.

По данным Каприна, к сожалению, пока регион не может переломить растущие показатели одногодичной летальности больных с ЗНО. Для Башкирии по плану показатель стоит на уровне 25% от общего числа смертельных исходов. К маю республика превысила этот показатель на 0,6%.

Как объяснил главный внештатный онколог Минздрава России, в статистических данных есть погрешности. Сегодня медицинское сообщество ведет переговоры с отделами ЗАГС, где часто записывают неверную причину смерти. К примеру, рак кожи не может являться причиной смерти.

ИА «Башинформ»
Теги: онкология, главный онколог России, Андрей Каприн
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