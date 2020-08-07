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Маски помогут перенести коронавирус в легкой форме - эксперт

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Маски помогут перенести коронавирус в легкой форме - эксперт Фото: Олег Яровиков

Маски способны снизить вирусную нагрузку, не допустить в организм большое количество вирусов, что в итоге позволит перенести коронавирус в случае заражения в менее тяжелой форме.

Об этом в интервью телеканалу «Вести» сообщил руководитель проектного офиса по прогнозированию COVID-19 от БГМУ, профессор, доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин.

«Маски носить обязательно надо. Даже те бумажные, которые продаются в магазинах, способны защитить. Врачи носят наподобие респираторов. Они постоянно находятся в среде с высокой вирусной нагрузкой, когда в окружающем воздухе высока концентрация инфекции, этим и объясняется высокая заболеваемость медиков и в целом тяжелое течение болезни в случае заражения», — сказал Науфаль Загидуллин.

По его словам, коронавирус, в отличие от других вирусов, своеобразный — очень заразный, вызывает высокую смертность (в 30-40 раз чаще, чем от обычного гриппа), кроме того, очень сложно подобрать противовирусную терапию.

«Обычно вирусы возникают в результате длительной многолетней мутации, чаще всего — не убивают хозяина. COVID-19 же убивает. Он появился всего 7-8 месяцев назад, и полностью из нашей жизни он уйдет еще не скоро», — сказал ученый.

Вирус проникает через воздушные пути, спускается по трахее в легкие — это его первые ворота. С током крови разносится на другие органы, которые обильно снабжаются кровью. При небольшом поражении вирусом легкие быстро восстанавливаются.

В настоящее время команда ученых из Башкирии подает документы на грант для совместного изучения коронавирусной инфекции вместе с исследователями из Китая и Бразилии.

«Перед нами стоит несколько задач: создание лекарства, изучение последствий вируса, создание системы мониторирования и предупреждения инфекций подобного рода. Рано или поздно все закончится, но не факт, что не придет другая инфекция», — отметил Науфаль Загидуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: маски, коронавирус
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