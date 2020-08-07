Объявлены победители конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»





ПАО «Ростелеком» и АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» подвели итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студиями, развернутыми в московских офисах «Ростелекома» и дочерней компании NEC. Перед подведением итогов состоялась пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Хироши Кавада. Они ответили на вопросы журналистов о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли. Трансляция велась на сайте проекта www.smi.rt.ru/live.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2020 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило свыше 2 500 работ от более 1 200 журналистов из всех регионов страны. Материалы были посвящены инновационным решениям и технологическим разработкам в ИТ-отрасли.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали руководитель направления «Цифровая экономика» портала «Будущее России. Национальные проекты» информационного агентства ТАСС Ирина Ли, экс-обозреватель «Российской газеты» Юлия Кривошапко, бизнес-журналист, главный редактор проекта The Vivid Minds Анастасия Черникова, PR-директор «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Ольга Левкова, вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов и вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«В этом году наш конкурс побил собственные рекорды по количеству участников и заявленных ими работ — на 35% больше, чем в прошлом. Это говорит о возрастающем интересе журналистов к цифровой трансформации в нашей стране и популярности ИТ-направления в целом. Более того, пандемия значительно увеличила потребление ИТ-услуг как простыми гражданами, так и бизнесом — в этот непростой период многие перешли на «удаленку» и пользовались современными цифровыми решениями для коммуникации и организации работы. Это также отразилось в конкурсных работах участников, которые и во время карантина выпускали материалы на самые актуальные темы. Мы поздравляем победителей IX конкурса﻿ и уже сейчас приглашаем всех на следующий, юбилейный, который мы запустим осенью этого года. Давайте вместе двигаться в цифровое будущее!» — сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«Приятно, что конкурс с каждым годом становится популярнее, и у него появляются свои традиции. Мы стали партнером уже во второй раз. Конкурсные работы и инициативность участников, как и прежде, вызывают интерес и отклик у федерального жюри. Спасибо всем, кто отправил нам свои материалы, наблюдал за всеми этапами конкурса, а также тем, кто поддержал нашу специальную номинацию 5G. Мы — высокотехнологичная компания, которая делает ставку, в первую очередь, на инновации и их успешное внедрение, и поэтому очень ждем появления возможности в России для развертывания сетей пятого поколения. Очень жаль, что в этом году не удалось поздравить лично и пожать руку каждому победителю конкурса. Все участники и победители конкурса заслуживают высокой похвалы за любовь к современным информационным технологиям, целеустремленность, стремление к саморазвитию», — отметил генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные системы» Хироши Кавада.

Журналисты ИА «Башинформ» тоже отправляли свои работы на конкурс. Корреспондент ИА «Башинформ» Наталья Овчарук заняла второе место в номинации «Интернет-СМИ» с работой «Башкирская «скорая» Перезагрузка».

Участники, занявшие первое место в каждой из основных номинаций в федеральном этапе, и победители спецноминаций посетят штаб-квартиру компании NEC. О дате поездки будет сообщено дополнительно.