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В Уфе на озере Теплом спасатели отвоевали у воды двоих несовершеннолетних и пьяную женщину

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе на озере Теплом спасатели отвоевали у воды двоих несовершеннолетних и пьяную женщину Фото: Ксения Калинина

В Уфе за прошедшие сутки дежурившие на официальных пляжах «Гольфстрим» и «Райский берег» спасатели предотвратили три несчастных случая. По информации пресс-службы городского Управления гражданской защиты, на одном из пляжей сотрудники вытащили из воды нетрезвую 39-летнюю купальщицу. Женщина была настолько пьяна, что упала и стала тонуть практически на берегу. Спасатели до инцидента неоднократно делали ей замечания, но отдыхающая упорно их игнорировала. Когда сотрудники вытащили ее из воды, уфимка сказала, что не думала, что останется живой.

Второй случай спасения произошел с 17-летней девушкой. Она стала тонуть из-за других отдыхающих, играющих в водоеме. Когда молодая уфимка плавала, рядом с ней ребята прыгали с плеч друг друга в воду. В какой-то момент парень, прыгнув с плеч товарища, угодил своей ногой прямо в голову несовершеннолетней. Девушка потеряла сознание и стала тонуть. Спасатели сразу же среагировали, достали ее из воды и оказали помощь.

Также спасатели не дали утонуть 14-летнему подростку, который вместе с друзьями, плавая на надувном матрасе, забирался и нырял с него. В какой-то момент силы покинули мальчика, и он стал уходить под воду. Спасатели своевременно пришли ему на помощь.

Всего с начала летнего периода сотрудниками Поисково-спасательного отряда Уфы спасен 101 человек, из них 42 ребенка.

ИА «Башинформ»
Теги: УГЗ по Уфе
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