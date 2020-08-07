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ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о рейдах в выходные дни

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о рейдах в выходные дни Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о предстоящих проверках на дорогах. Профилактические рейды пройдут в пятницу, 7 августа, а также в выходные дни, 8 и 9 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня пятница и впереди выходные, во время которых многие из вас будут выезжать из города. Напоминаю, что по всей республике запланированы рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений», — обратился к водителям главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

Он призвал участников дорожного движения соблюдать ПДД.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД РБ, профилактика
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