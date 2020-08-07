Уфимцам пришли SMS c предложением $10 млн за информацию о вмешательстве РФ в выборы США
Уфимцам в четверг пришли SMS, в которых содержалось предложение на $10 млн. Скриншот сообщения выложил в своих соцсетях блогер Раис Габитов.
Подобные информации появились в других регионах, пишет Meduza. По запросам СМИ в посольстве США в Москве и Екатеринбурге подтвердили информацию о рассылке, пояснив, что это — часть кампании, о которой ранее объявил Дональд Трамп.
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Уфимцам пришли SMS c предложением $10 млн за информацию о вмешательстве РФ в выборы США
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