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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцам пришли SMS c предложением $10 млн за информацию о вмешательстве РФ в выборы США

ОБЩЕСТВО

Уфимцам в четверг пришли SMS, в которых содержалось предложение на $10 млн. Скриншот сообщения выложил в своих соцсетях блогер Раис Габитов.

Подобные информации появились в других регионах, пишет Meduza. По запросам СМИ в посольстве США в Москве и Екатеринбурге подтвердили информацию о рассылке, пояснив, что это — часть кампании, о которой ранее объявил Дональд Трамп.

ИА «Башинформ»
Теги: SMS, выборы, США
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