Фото: Ксения Калинина В Башкирии 25 медиков, переболевших COVID-19, получили профсоюзные санаторные сертификаты Фото: Ксения Калинина

В Башкирии по профсоюзной программе помощи переболевшим COVID-19 медикам санаторные сертификаты получили 25 членов профсоюза на общую сумму 383 000 рубля. Об этом стало известно на расширенном заседании президиума республиканской организации профсоюза работников здравоохранения, где приняли решение упростить порядок предоставления сертификатов.

«Мы надеемся, что упрощенная схема стимулирует председателей первичных организаций более активно подавать документы на переболевших работников – членов профсоюза, — прокомментировала заместитель председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Роза Аминова. — Положение об оказании профсоюзной помощи членам профсоюза, инфицированным COVID-19, было принято нами еще в апреле. Мы постарались включить «фактор справедливости»: в программу подпадают также и те работники — члены профсоюза, кто на доплаты за работу с COVID-19 и страховые выплаты ФСС не могут рассчитывать. Это немедицинский персонал – кастелянши, уборщики служебных помещений, которые фактически выполняют обязанности санитарок в «красной зоне», работники АХЧ, лаборанты-биологи».

Для получения профсоюзного санаторного сертификата не требуется лабораторно подтвержденный анализ на COVID-19, достаточно заключения лечебной комиссии медицинской организации о том, что член профсоюза был инфицирован на рабочем месте и переболел COVID-19 или острой вирусной пневмонией в средней тяжести и тяжелой форме.

По данным профсоюза, в Башкирии более 900 переболевших COVID-19 работников отрасли, а выплаты ФСС на начало августа получили более 300 медиков.

«Многие переболели COVID-19 дома, потратив минимум 7-8 тысяч рублей только на медикаменты, — сообщил председатель Стерлитамакской городской организации профсоюза работников здравоохранения Азат Курбангалеев. — Часть работников на выплаты ФСС не может рассчитывать по разным причинам – например, заболевание не входит в перечень, утвержденный правительством РФ или занимаемая должность не соответствует категории получателей — нюансов много. Те, кто заразился в первую волну – апрель-май, когда больницы закрывались на карантин, уже переболели и вновь вышли на работу. Потому что больше некому. С другой стороны, уборщица с зарплатой 14 тысяч рублей, получив профсоюзный сертификат, вряд ли добавит столько же, чтобы поехать в санаторий. Медики сейчас работают на износ, не имея возможности восстановить свое здоровье. Поэтому большинство членов президиума профсоюза голосовало за то, чтобы упростить процедуру реализации санаторных сертификатов, предоставив право выбора переболевшим COVID-19 членам профсоюза. Но мы в свою очередь будем рекомендовать потратить эти средства именно на восстановление здоровья».