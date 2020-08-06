В Башкирии работникам строительного комплекса вручили государственные награды











В Уфе в преддверии Дня строителя работники строительного комплекса республики получили государственные награды. Ордена, почетные грамоты и звания 22 работникам вручал глава Башкортостана Радий Хабиров.

﻿«Наша республика всегда славилась своим строительным комплексом. 30 наших Героев Социалистического Труда – строители. Ежегодно у нас в республике строятся миллионы квадратных метров жилья, возводятся десятки крупных социальных объектов. В прошлом году введено 50 соцобъектов – серьёзная цифра. В этом году мы дополнительно возведём ещё 40 объектов. И в последующие годы намерены точно так же с вашей помощью, благодаря вашей энергии строить, строить и строить. Вы, действительно, гордость Башкортостана. Те люди, которые своим трудом, руками, мыслями, творческим подходом формируют будущее нашей республики. Я вам очень признателен», — сказал руководитель региона.

Справка. Сегодня строительный комплекс республики объединяет более 12 тысяч подрядных организаций, предприятий стройиндустрии, проектных и научно-изыскательских организаций, в которых трудятся свыше 70 тысяч человек. В 2019 году в Башкортостане ввели в эксплуатацию почти 2,4 млн кв. м жилья. За шесть месяцев 2020 года построили более 1 млн кв. м жилой недвижимости. По этому показателю республика входит в пятёрку регионов-лидеров России.