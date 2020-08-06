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В Башкирии берег Белой после реконструкции общественных пространств завалили мусором

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ в РБ

В Башкирии берег Белой после реконструкции общественных пространств завалили мусором Фото: ОНФ в РБ

Навалы железобетонных конструкций, демонтированный асфальт и кирпичи, утрамбованные трактором в землю. Такую картину наблюдают жители города Ишимбая на берегу реки Белой. Строительный мусор туда привезли после реконструкции общественных пространств города.

«Масштабы несанкционированной свалки впечатляют. Это целый полигон! Вполне возможно, что на этом месте ранее осуществлялась незаконная добыча песчано-гравийной смеси. Сейчас, чтобы ликвидировать следы противоправных действий, заваливают карьер строительными отходами. Но пока это лишь наше предположение. Так это или нет, предстоит разобраться надзорному ведомству, в которое мы обратились», — сказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкирии Мурад Шафиков.

По словам специалистов, на вторичном использовании стройматериалов можно еще и заработать, и финансово разгрузить предприятия. В итоге активисты ОНФ Башкирии обратились заявлением в природоохранную прокуратуру.

ИА «Башинформ»
Теги: свалка, несанкционированные свалки, ОНФ, общественные пространства
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