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С 11 августа россиянам обязаны предоставить выходной с сохранением заработной платы

ОБЩЕСТВО

С 11 августа работодатели обязаны предоставить всем сотрудникам старше 40 лет дополнительный выходной. В законодательстве есть гарантии работникам, которые проходят диспансеризацию (ст. 185.1 ТК). По ним работодатель должен освобождать от работы сотрудника для посещения врачей. Освобождение предоставляют один раз в три года с сохранением среднего заработка и должности.

Пенсионерам и сотрудникам предпенсионного возраста кодекс гарантирует ежегодное освобождение. Такие работники могут проходить диспансеризацию каждый год, а на осмотр у них есть два дня.

Если работодатель отказывает отпускать своих подчиненных, то ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. А если сотруднику не начислят среднюю зарплату за допвыходной, то сумма штрафа может увеличиться.

Для работников от 18 лет и старше тоже выделяется один день на диспансеризацию

«Речь идет об осмотрах и анализах по программе обязательного медицинского страхования в районных поликлиниках по месту жительства или регистрации. Граждане вправе отказаться от диспансеризации или отдельных анализов либо осмотров в ее рамках», — уточнили специалисты.

Для прохождения диспансеризации работник должен написать заявление и согласовать с руководством дату. Работодатель в свою очередь вправе потребовать справку о походе к врачам, но это необходимо прописать в локальных документах.

ИА «Башинформ»
Теги: дополнительный выходной
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