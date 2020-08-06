МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 20 м/с
МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 7 августа днем в отдельных районах республики ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем 28-33.
Добавим, что по шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.