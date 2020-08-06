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Башкирия отметит 100-летие прославленного летчика Мусы Гареева

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Башкирия отметит 100-летие прославленного летчика Мусы Гареева Фото: Валерий Шахов

В 2022 году Башкирия отметит 100-летие со дня рождения прославленного летчика Мусы Гареева. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Правительству региона поручено разработать и утвердить план по проведению юбилейных мероприятий. Средства на проведение этих мероприятий выделят из республиканского бюджета и внебюджетных источников.

«Провести в 2022 году юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения военного летчика, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Гареева Мусы Гайсиновича», — следует из документа, опубликованного в четверг на Официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.
Муса Гареев родился 9 июля 1922 года в деревне Илякшиде Белебеевского уезда Башкирской АССР (ныне Илишевский район) в крестьянской семье.

25 сентября 1942 года после окончания Энгельсской военной авиационной школы его отправили на фронт.

В 1944 году Муса Гареев назначен командиром эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта.

Всего за время Второй мировой войны Муса Гареев совершил около 250 боевых вылетов. Войну закончил майором, штурманом полка.

Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После войны командовал авиационным полком. В 1951 году окончил Военную академию имени Фрунзе, в 1959 году — Военную академию Генерального штаба СССР.

В 1956 году ему присвоено воинское звание «полковник». С 1964 года по состоянию здоровья ушел в запас.

Муса Гареев жил и работал в городе Уфе.

В 1973 году опубликовал автобиографическую книгу «Штурмовики идут на цель».

Муса Гареев умер 17 сентября 1987 года в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Похоронен в уфимском парке Победы.

Галина Бахшиева
Теги: указ, Муса Гареев, юбилей
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