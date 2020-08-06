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6 августа Четверг

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Челябинск построит инфекционную больницу, основываясь на опыте Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Челябинск построит инфекционную больницу, основываясь на опыте Уфы Фото: Олег Яровиков

Власти Челябинской области пришли к мнению, что региону необходима современная инфекционная больница. По словам министра здравоохранения области Юрия Семенова, в Челябинске построят центр, основываясь на опыте Уфы.

«Идут интенсивные переговоры по проекту больницы. Мы съездили, посмотрели больницу, которая была построена в Уфе. Сейчас ведутся переговоры с ее строителями. За основу наверняка будет взят проект именно этой больницы, потому что она уже показала свою эффективность. Они ее развернули как базу под коронавирусную инфекцию», — сказал министр на пресс-конференции 6 августа.

Напомним, в пригороде Уфы в рекордно сжатые сроки построен Республиканский инфекционный центр, где сегодня размещены зараженные COVID-19. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что уфимский опыт может стать примером для остальных регионов страны.

ИА «Башинформ»
Теги: инфекционная больница
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