В Башкирии вступил в силу закон о ветеранских званиях для служивших в Крыму

В Башкирии вступили в силу изменения в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», благодаря которым расширены права тех, кто служил в Крыму в годы, когда этот регион входил в состав Украины.

Как пояснили в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии, те, кто служил в частях и организациях Вооруженных Сил Украины, дислоцировавшихся на территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, теперь могут получить звание ветерана военной службы.

«Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам всенародного референдума. Уже более шести лет являются ее полноправными субъектами, многие их жители переехали в другие регионы страны, в том числе в нашу республику, — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Социальные гарантии для них как для полноправных граждан России должны быть соответствующими. Законом установлена социальная справедливость в отношении жителей Крыма, отдавших долгие годы военной службе, с честью исполнявших свой долг, защищая родную землю».

Ветеранское звание присвоят военнослужащим и лицам, уволенным с военной службы в запас или отставку, при условии, что их совокупная продолжительность военной службы составляет минимум 20 лет, а также при наличии оснований для присвоения этого звания, предусмотренных федеральным законом «О ветеранах».